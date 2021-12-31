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تقرير إنجازات «التعليم» في 2021.. مصر تقفز 19 مركزا بمؤشر المعرفة العالمي

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الوطن
02:45 م | الجمعة 31 ديسمبر 2021
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

يقدم هذا التقرير رصدا لإنجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عام 2021 (من شهر يناير حتى ديسمبر) وذلك في جميع جوانب العملية التعليمية، حيث تتم عملية رصد وتقييم إنجازات الوزارة في ضوء أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي تعد المرجعية الأساسية التي يستند إليها في عملية التقييم.

وكشف البيان الصادر عن الوزارة اليوم، أن مصر تقدمت 19 مركزا في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2021، إذ حصلت على المركز 53 على مستوى 154 دولة العام الحالي. 

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