«سيد» شاب شبراوي يحول محل ورد لمصدر سعادة وبهجة: مهنتنا لجبر الخواطر

زار الإعلامي أحمد يونس، حي شبرا، في حلقة اليوم، من برنامج «أتوبيس السعادة» المذاع عبر قناة «dmc»، ضمن احتفالات رأس السنة، حيث التقى «سيد»، صاحب محل ورد في شبرا، الذي قرر تحويله من مكان تقليدي إلى مصدر للبهجة والسعادة.

بداية المكان

وقال «سيد» إن والده أسّس هذا المكان عام 1991، قبل عام من ولادته، مشيرًا إلى أنه بدأ العمل معه في المرحلة الإعدادية: «كنت بروح وآجي معاه، وكنت بخلص امتحانات الثانوية وأكمل شغل معاه، ومكنش المحل لسه متطور، وشكله كان تقليدي».

وأضاف: «نتعامل مع كل مناسبة بتجهيزاتها، فمثلا جهزنا بابا نويل وشجرة الكريسماس والشوكولاتة لرسم البسمة على وجوه الناس، مهنتنا اسمها مهنة جبر الخواطر وعندما نهدي الناس وردة، فإننا ندخل السعادة على قلوبهم».

أسعار مناسبة للعملاء

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد يونس: «نقدم باقات مختلفة بأسعار تناسب الجميع، بنبدأ بأقل حاجة لأكبر حاجة، ولما يخش عليّ عميل ويطلب بوكيه بسأله عن المناسبة، ممكن تبقى عيد ميلاد أو إنهاء خلاف، وبسأل عن أكثر الألوان اللي بيحبوها، ولو مش عارف نختار أكثر ألوان تليق مع المناسبة، ولو مريض نختار له ألوان هادئة مثل الأبيض، ولو عيد ميلاد نختار خليط من الألوان».

وحكى موقفا إنسانيا مرّ به، عندما زاره عميل ومعه أدوية اشتراها لخطيبته: «قلت له إيه رأيك لو قدمنا العلاج في بوكس، ولما تفتحه تلاقي الورد والشوكولاتة والدواء فيه، وفرح بالفكرة جدا».