«التعليم» تكشف تفاصيل أعداد المعلمين في مختلف المراحل التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إحصاءات هيئات التدريس والعاملين بالمدارس في جميع المحافظات للعام الحالي 2021-2022، موضحة أن إجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين 991969 معلما، والإدارة المدرسية 32665، وعدد الأخصائيين 146501 أخصائي وعدد الوظائف الإدارية 223549، وعدد العمال 69953 عاملا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أعداد المعلمين في كل مرحلة تعليمية سواء قبل الابتدائية أو الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والثانوي الفني «تجاري وزراعي وصناعي وفندقي»، إضافة إلى التربية الخاصة، بحسب مستند رسمي حصلت عليه.

مرحلة ما قبل الابتدائي:

- إجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين 59513 معلما.

- الإدارة المدرسية 514.

- الأخصائيون 4643.

- الوظائف الإدارية 5678.

- العمال 3763.

المرحلة الابتدائية:

- إجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين 433468 معلما.

- الإدارة المدرسية 14495.

- الأخصائيون 62864.

- الوظائف الإدارية 108652.

- العمال 36537.

مرحلة التعليم المجتمعي:

- إجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين 7795 معلما.

- الإدارة المدرسية 17.

- الأخصائيون 138.

- الوظائف الإدارية 3323.

- العمال 1362.

المرحلة الإعدادية:

- إجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين 246472 معلما.

- الإدارة المدرسية 11264.

-الأخصائيون 4643.

-الوظائف الإدارية 60738.

-العمال 16924.

مرحلة الثانوية العامة:

- إجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين 99671 معلما.

- الإدارة المدرسية 3816.

- الأخصائيون 17218.

- الوظائف الإدارية 20523.

- العمال 6090.

مرحلة التعليم الثانوي الصناعي:

- إجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين 86278 معلما.

- الإدارة المدرسية 1191.

- الأخصائيون 5910.

- الوظائف الإدارية 13893.

- العمال 2252.

مرحلة التعليم الثانوي الزراعي:

- إجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين 11239 معلما.

- الإدارة المدرسية 244.

- الأخصائيون 1208.

- الوظائف الإدارية 3125.

- العمال 547.

مرحلة التعليم الثانوي التجاري:

- إجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين 34938 معلما.

- الإدارة المدرسية 665.

- الأخصائيون 4375.

- الوظائف الإدارية 4234.

- العمال 1288.

جملة التعليم الثانوي الفندقي:

- إجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين 2810 معلمين.

- الإدارة المدرسية 71.

- الأخصائيون 460.

- الوظائف الإدارية 616.

- العمال 213.

التربية الخاصة

- إجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين 9785 معلما.

- الإدارة المدرسية 388.

- الأخصائيون 1995.

- الوظائف الإدارية 1767.

- العمال 977.