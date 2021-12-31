تشغيل القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة خلال ساعات.. التذكرة بـ125 جنيها

أعلنت هيئة السكة الحديد، عدم تشغيل أي قطار قديم على القضبان بدءاً من غدا السبت الموافق 1 يناير 2022، موضحة أنه خلال ساعات سيتم تشغيل أول قطار روسي مكيف لركاب الدرجة الثالثة من القاهرة إلى أسوان والعكس، بسعر تذكرة 125 جنيها.

وذكرت الهيئة، أنها تواصل تنفيذ جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية، على الوجهين القبلي والبحري.

125 جنيها سعر تذكرة القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة

وكشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن طرح تذاكر القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة، خلال ساعات بمنافذ بيع التذاكر، استعدادا لتشغيل القطار، وذلك بسعر 125 جنيها من القاهرة إلى أسوان والعكس، منوهاً إلى أن الهيئة تسلمت حتى الآن 22 عربة من هذا القطار من إجمالي 500 عربة سيتم تشغيلهما على جميع خطوط السكك الحديدية، وهى خدمة مكيفة تقدم لأول مرة في تاريخ الهيئة لركاب الدرجة الثالثة.

القطارات الروسية ستقدم خدمة مميزة للركاب

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن القطارات الروسية المكيفة الدرجة الثالثة ستقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

ولفت إلى أن الهيئة انتهت من تركيب العديد من البوابات الإلكترونية بالمحطات، لمواجهة تهرب الركاب من دفع قيمة تذكرة القطارات، منوهاً إلى أنه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطارات، بدءاً من صباح غد السبت الموافق 1 يناير 2022.

حوادث القطارات ستقل تدريجياً تزامنا مع تطوير السكة الحديد

ومن جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعمال تحديث نظم كهربة الإشارات على جميع خطوط السكك الحديدية مستمرة، منوهاً إلى أن حوادث القطارات ستقل تدريجياً تزامنا مع تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، موضحاً أن قطارات السكة الحديد تقل يومياً ما يقرب من 1.1 مليون راكب، ونسعي إلى نقل مليون و500 ألف مطلع 2024.