«مياه الدقهلية»: التعاقد مع 279 محصلا بعقود مؤقتة ومميزة

أعلن المهندس خالد نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن صدور قرار مجلس الإدارة رقم 10 بالجلسة 217، بتحرير عقود مؤقتة لعدد 97 محصلا بنظام العمولة، وهم الذين حققوا النسبة المستهدفة وهي 85% شهريا خلال العام المالي 2020/2021، وذلك تحقيقاً لوعوده لهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل.

التعاقد مع 182 محصلا بعقود مميزة

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، فقد صدر قرار آخر لمجلس إدارة الشركة وهو رقم 11 بالجلسة 217 بتاريخ 29/12/2021، بتحرير عقود مميزة لعدد 182 محصلا بنظام العمولة وهم الذين حققوا النسبة المستهدفة وهي 80% شهريا خلال العام المالي 2020/2021.

تدريب 60 سائقا على مهارات العمالة الحرفية

من جهة أخرى، حضر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والدكتورة علا عبد الوهاب، والدكتور محمد سعيد منصور من الشركة القابضة، في ختام الدورة التدريبية «تطوير مهارات العمالة الحرفية - سائقين»، وجرى تكريم جميع السائقين الذين حضروا الدورة التدريبية وعددهم 60 سائقا، وأوصي باستكمال منح الدورة التدريبية لجميع سائقي الشركة.

وتفقد المهندس خالد حسين نصر، موقع مركز خدمة العملاء المقرر تنفيذه ‏بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، برفقة عدد من قيادات الشركة، وذلك حرصًا على تيسير ‏تقديم الخدمة للمواطنين، وفتح مراكز خدمة عملاء جديدة بأنحاء المحافظة.‏