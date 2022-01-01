رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج القوس السبت 1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | السبت 01 يناير 2022
برج القوس

برج القوس

يتصف مواليد برج القوس بحب العمل المنظّم وهم مخلصون له ويقع ضمن أولوياتهم، وإذا ما طرأت فكرة معينة في بالهم فإنّهم على استعداد لفعلِ أيّ شيء في سبيل تحقيقها، وذلك ما يجعلهم ناجحين إذا ما تقلدوا مناصب تناسبهم، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في برجك يجعلك اليوم مبادرا وشجاعا وقد يفتح الباب لحوار مهم.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر والمريخ في برجك واليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من الفتنة والإغراء.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 31-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 31-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 31-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 31-12-2021 مهنيا وعاطفيا