حظك اليوم برج الميزان السبت 1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج الميزان التواجد في بيئة مُنظمة ومُرتبة، فالفوضى قد تُعكّر هدوئه أحيانا، كما يقدّر الجمال والمظاهر الخارجية بشكل كبير، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية وتقترب بذكاء ممن حولك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تتحسن الأجواء ويساعدك وضع القمرعلى الاقتراب من الآخرين وتستطيع اليوم أن تناقش وتجادل بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.