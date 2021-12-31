مدير مشروع القطار الكهربائي: نسبة الإنجاز وصلت لـ98% بالأعمال المدنية

قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي «LRT»، إنَّ نسبة إنجاز الخط مرتفعة للغاية حيث وصلت نسبة الأعمال المدنية والتشطيبات لـ98%، ويتكون الخط من 4 كباري للسيارات جرى الانتهاء منهم وتشغيلها بالفعل، ونفقين للقطار، ونفق آخر للسيارات.

أقصى سرعة للقطار 120 كيلو مترا

وأضاف «رأفت»، خلال لقاء على شاشة «EXTRA NEWS»، من داخل محطة «العبور» إحدى محطات القطار الكهربائي، أن هناك نوعين من التشغيل التجريبي، الأول بدأ بالفعل حاليا، حيث يسير القطار دون ركاب، وتنعكس هذه التجربة على معرفة مدى سلامة السكة، «بنمشي القطار بأحماله وبسرعات تبدأ من 5 كيلو لحد 120 كيلو مترا، وهي السرعة القصوى، بينما السرعة التشغيلية 80 كيلو مترا».

اختلاف الشكل التصميمي لـ3 محطات

وأشار إلى أن هناك 3 محطات بالمشروع تشهد اختلافات في الشكل عن باقي المحطات البالغ عددها 12 محطة، من بينها محطة «عدلي منصور»، والتي تستوعب 5 وسائل للنقل الجماعي، وهي مترو الأنفاق والقطار الكهربائي والشاتر باص والسوبر جيت وخط سكة حديد السويس.

«بدر» أكبر محطات الخط

ولفت إلى أن المحطة الثانية التي يختلف تصميمها «بدر» التي تعد أكبر محطة في الخط من حيث المساحة، إذ تحتوي على 4 أرصفة، وهي محطة تبادلية، ففرع في اتجاه العاصمة الإدارية والفرع الثاني في اتجاه العاشر من رمضان.

محطة «العاصمة» تربط مع المونوريل

وأفاد بأن المحطة الثالثة المختلفة هي محطة «العاصمة الإدارية»، والتي تعد من أهم المحطات الموجودة، وتقع خلف فندق الماسة بالقرب من مدينة الفنون، وتربط بين القطار الكهربائي مع المونوريل.

ربط «LRT» مع القطار السريع في العين السخنة

وأوضح المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي «LRT»، أن الخط يتكون من 4 مراحل، والمرحلة الثالثة تصل للعين السخنة، إذ يتم ربط القطار الكهربائي الـ«LRT» مع القطار السريع.