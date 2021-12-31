حصاد «القومي للامتحانات» في 2021.. إعداد 193 امتحانا وتدريب المعلمين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، درب 75 من المعلمين على الاختبارات الدولية في العلوم والرياضيات واللغة العربية، و82 على الاختبارات القومية، و87 على المهارات الشخصية، وتم تقييم حالة التعليم على مستوى المحافظات، فضلاً عن إعداد 500 خطة للتقويم الشامل على مدار العام الدراسي 2021، وتقرير علمي عن حالة التعليم في مصر، وإعداد 193 مواصفة لامتحانات جميع الصفوف التعليمية.

وأضافت الوزارة، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن المركز أعد 13 مخططا لتقويم جميع المواد الدراسية للفصلين الدراسيين للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي تدخل في مجموع الطالب، بجانب إعداد تقرير عن ما تم إنجازه في المشاركة في الدراسات الدولية، إضافة إلى توثيق 5 أبحاث علمية، وإدخال 600 كتاب.

وأشارت الوزارة إلى تصحيح ما يقرب من 10.4 مليون امتحان إلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وتوفير أكبر عدد من المنصات التعليمية التي تفيد الطلاب، مثل بنك المعرفة المصري، وقناة «مدرستنا» التعليمية، ومنصة الحصص الإلكترونية، ونظام إدارة التعلم، والمكتبة الرقمية، ومنصة التواصل، ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية.

توفير 83600 كتاب للتربية الخاصة الفكرية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، توفير 5788036 كتابا لمرحلة رياض الأطفال، و14852655 كتابا لمرحلة التعليم الابتدائي، و302261602 لمرحلة التعليم الإعدادي، و1332606 كتب للتعليم الإعدادي المهني، و21129633 للتعليم الفني، و13660 للتربية الخاصة «الصم وضعاف السمع»، و48800 كتاب للتربية الخاصة «المكفوفين»، و83600 للتربية الخاصة الفكرية، و301816 كتاب للتعليم المزدوج، و832620 كتاب للتعليم المجتمعي.

تشغيل 5 مدارس يابانية

ولفتت الوزارة إلى تشغيل 5 مدارس يابانية، وتم توزيع 11 مشرفاً على 21 منها في عام 2021، ووصل عدد المدارس الدولية الحكومية إلى 19 مدرسة، وعدد مدارس النيل إلى 14 مدرسة بمحافظات ومدن السادات وأسوان الجديدة والأندلس والشروق.