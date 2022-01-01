إحباط 7 حالات بناء على أراضي الدولة بقنا في أول أيام العام الجديد

أحبطت الوحدة المحلية لقرية دندرة، برئاسة أحمد عبدالرحيم رئيس القرية، عمليات بناء مخالف في أول أيام السنة الجديدة 2022، ونفذت إزالة فورية لـ7 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية بالترامسة على مساحة 2050 مترا و6 قراريط.

الوحدة المحلية تشدد على عدم البناء المخالف

وشددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا على المواطنين بعدم التعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، منعاً لانتشار العشوائيات وحفاظاً على الرقعة الزراعية، لافتة إلى أن الإزالة الفوري هي مصير المخالفين.

إزالة 30 مخالفة في قرية المحروسة

وفي سياق متصل، انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا من حملة مكبرة بقرية المحروسة، وتمكنت من إزالة 30 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة وصابر صدها أحكام قضائية.

وبحسب بيان الوحدة المحلية الصحفي، تم إزالة 15 حالة فورية عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأحمر، ومونة الأسمنت، بمساحة 3 أفندنة و20 قيراطا و3500 متر، إضافة إلى إزالة 15 عشة من الطين والبوص بطريق «قنا - الأقصر» الصحراوي الغربي بإجمالي 225 مترا تقريباً بإجمالي 30 حالة .

وتابع بأن هذه الإزالات جرت بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، تحت قيادة اللواء مسعد أبو سكين، مدير الأمن، وبحضور اللواء يوسف عبدالمقصود مساعد المدير للمنطقة المركزية، والمقدم أحمد صفوت وكيل قسم شرطة المرافق، وعبدالحميد محمود رئيس مجلس قروي المحروسة.

وشدد المجلس على المواطنين بعدم البناء والتعدي على أراضي أملاك الدولة أو الرقعة الزراعية، احتراماً للقانون وفرض هيبة الدولة، وضمان حق الشعب، وأنه لا تهاون مع المخالفين، مع اتخاذ كل الإجراء القانونية ضدهم.