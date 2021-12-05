ضبط وإزالة حالات بناء مخالف ببولاق والعمرانية والعياط ومنشأة القناطر

كثفت محافظة الجيزة، حملاتها بصفة دورية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات.

وأعلنت المحافظة، في بيان صادر عنها اليوم، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لأعمال البناء المخالف وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض هيبة القانون حيال المخالفين.

المتابعة واستكمال مجهودات تحقيق الانضباط

وقالت محافظة الجيزة، في البيان، إن الأجهزة التنفيذية بحي الهرم بقطاع هضبة الأهرام تمكنت من إزالة 3 روف كامل أقيمت بالمخالفة بالعقارات أرقام 250 أ و351أ و25ح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجاري المتابعة واستكمال مجهودات تحقيق الانضباط.

تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض

وأشارت محافظة الجيزة، في البيان، إلى قيام مركز ومدينة العياط بإزالة 3 حالات تعد بالبناء على أرض زراعية، وذلك على مساحة 850 مترا بقرية برويش التابعة للوحدة المحلية ببرنشت، وتمت تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة مخالفه بناء بقرية أم دينار على مساحة 100 متر

وأكدت محافظة الجيزة، في البيان، قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة مخالفه بناء بقرية أم دينار على مساحة 100 متر تقريبا، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

كما أوضحت محافظة الجيزة، قيام أجهزة حي العمرانية بضبط أعمال تحويل شقة سكنيه لمحل بالعقار رقم 8 بشارع اللبودي من شارع ترعة الزمر بمنطقه العمرانية الشرقية، وقد تم إيقاف الأعمال وإزالتها ومصادرة المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف

وأشارت المحافظة إلى تمكن حي بولاق الدكرور من رصد أعمال صب سقف بالدور الثالث بالمخالفة بمنطقة داير الناحيه بصفط اللبن، وتم مصادرة المعدات المستخدمه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.