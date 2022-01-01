وزير الطيران يشيد بجهود العاملين في انتظام الرحلات رغم موجة البرد

مع بداية العام الجديد قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية صباح اليوم بمطار القاهرة الدولى لمتابعة سير العمل والإطمئنان على انتظامية التشغيل حيث تفقد صالات السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب ومهبط الطائرات حيث يشهد مطار القاهرة الدولى كثافة فى التشغيل تزامناً مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة الجديدة .

وخلال جولته التفقدية وجه الطيار محمد منار التهنئة لجميع العاملين بالمطار وخاصة العاملين بمهبط الطائرات الذين يقومون بعملهم علي أكمل وجه في ظل ظروف جوية صعبة .. كما قدم وزير الطيران للعاملين هدايا تذكارية بمناسبة العام الجديد مشيداً بجهودهم فى ظل الزيادة فى كثافة حركة التشغيل التى يشهدها مطار القاهرة والمطارات المصرية بمناسبة احتفالات الكريسماس ورأس السنة الجديدة ،، كما التقى وزير الطيران بعدد من المسافرين وهنأهم بالعام الجديد واستمع إلى أرائهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم بالمطار .

وخلال جولته التى رافقه خلالها الأستاذ باسم عبد الكريم مساعد الوزير للعلاقات الدولية والإعلام والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران والمهندس مسعد موسي العضو التنفيذي لشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية تقدم وزير الطيران بالشكر والتهنئة لجميع العاملين بالمطار على جهودهم مشيداً بالتنسيق والتعاون المثمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار من وزارات الداخلية والسياحة والمالية ممثلة في مصلحة الجمارك و"الصحة" ممثلة في الحجر الصحي وغيرها من الوزارات والهيئات في تيسير إجراءات السفر والوصول لضيوف مصر القادمين والمسافرين عبر المطارات المصرية .