فلوسك بأعلى عائد في 3 شهادات بنكية.. فائدة تصل لـ13%

يتجه غالبية القطاع العائلي في مصر إلى وضع مدخراتهم في الأوعية الادخارية المصرفية، مفضلين ذلك على الكثير من أوجه الاستثمار الأخرى للعديد من الأسباب، حيث يرونها الأنسب والأكثر أماناً والأعلى عائدًا، وفي المقابل تقدم البنوك العديد من المنتجات التي تلائم احتياجاتهم، من شهادات ادخار وحسابات توفير.

ومع بداية العام الجديد، تستعرض «الوطن» أعلى عائد على شهادات بنكية في مصر، والتي تتنوع من حيث المدة وقيمة ودورية صرف العائد والمميزات التي تتيحها كل شهادة.

الشهادة «البلاتينية» من البنك الأهلي المصري

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- عائد شهري ثابت يصل إلى 11%، ويتم احتسابه من اليوم التالي لشراء الشهادة.

- الحد الأدنى لقيمة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

مميزات وشروط الشهادة

- منح تمويلات بضمان الشهادة.

- إصدار بطاقات ائتمان.

- استرداد قيمة الشهادة بالكامل، بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

- يمكن تجديدها تلقائياً، بمجرد انتهاء تاريخ الاستحقاق، وفقاً للأسعار المعلنة لذلك التاريخ.

شهادة «البريمو» من بنك القاهرة

- تتوفر بمدة 3 أو 5 سنوات.

- عائد: 10.25% شهري و10.5 ربع سنوي.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

مميزات شهادة البريمو

- دون حد أقصى لقيمة الإصدار.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة جزئياً أو كلياً بمجرد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

- الحصول على قروض وتمويلات بضمان شهادة الادخار، وكذلك فتح حساب جاري أو توفير تلقائيا- لإصدار شهادة الإيداع وكذلك لإيداع الفائدة والائتمان الأساسي للشهادة عند تاريخ الاستحقاق.

شهادات «أمان» المصريين

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- الحد الأدنى لقيمة الشهادة: تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2,500 جنيه

- بالعملة المحلية، الجنيه المصري.

- عائد سنوي يصل إلى 13%، ويصرف كاملاً عند موعد الاستحقاق، أي بنهاية مدة الشهادة، كما أنه من الممكن أن يتغير بعد عام من تاريخ الإصدار وفقاً لأسعار «الكوريدور».

- تصدر عن 4 بنوك حكومية محلية، «الأهلي المصري» و«مصر» و«القاهرة» و«الزراعي المصري».

شروط ومميزات أمان المصريين

- متاحة للمواطنين المصريين الأفراد فقط، وللفئات العمرية من 18 وحتى 59 عاما.

- شهادة اسمية لا يجوز التصرف فيها بأي حال أو شكل، ويضاف العائد، بعد خصم أقساط التأمين، إلى حساب العميل عند موعد الاستحقاق، أو البطاقة المدفوعة مسبقاً، ويقوم العميل بشرائها شخصياً.

- تصدر الشهادة بالمشاركة مع شركة مصر لتأمينات الحياة.

- معفاة من كافة مصروفات فتح الحساب.

- القيمة الأسمية للشهادة قابلة للاسترداد في أي وقت، دون التقيد بشرط مرور 6 أشهر، ويتم إضافة المبلغ إلى حساب العميل.

- إصدار وثيقة تأمين على الحياة للعملاء، دون التقيد بشرط الفحص الطبي المسبق، وتدفع أقساط التأمين شهرياً من الفوائد.

- لا يصدر عنها بطاقات ائتمان، كما أنها لا تتمتع بتسهيلات ائتمانية.

يجدر الإشارة إلى أنَّ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أعلنت في ديسمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25% و9.25%، على التوالي.