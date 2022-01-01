سقوط أمطار على أسيوط لأول مرة منذ عامين.. والأهالي: «بشرة خير»

تشهد محافظة أسيوط حالة من الطقس السيء، منذ أمس الجمعة، وسقوط أمطار على عدة أنحاء بالمحافظة، وذلك لأول مرة منذ عامين، الأمر الذي أثار حالة من السعادة بين الأهالي، الذين علق بعضهم بقوله: «بشرة خير»، خاصةً وأن هطول الأمطار تزامن مع حلول العام الجديد.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتابع بصفة مستمرة موجة الطقس وتداعياتها، مع استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة، وعلى مدار 24 ساعة، وذلك في أعقاب تعرض أغلب مراكز المحافظة لموجة من الأمطار الخفيفة والمتوسطة، مشيراً إلى تكليف السكرتير العام برئاسة غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة، بحضور كافة الجهات المعنية، لمتابعة حالة الطقس ومواجهة أية تقلبات جوية محتملة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة طارئة، والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.

السكرتير العام يترأس غرفة الأزمات والكوارث

وترأس اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام محافظة أسيوط، غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، لمتابعة حالة الطقس وسقوط الأمطار على قرى ومراكز المحافظة، والتأكيد على تواجد جميع الأجهزة المعنية ورؤساء المراكز في حالة استعداد قصوى، ومتابعة أعمال شفط تجمعات المياه، ومتابعة حالة مخرات السيول، والتنسيق مع شركات المرافق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات أولاً بأول.

جاء ذلك بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، ووسط مؤشرات بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيء، التي تضرب أغلب محافظات الجمهورية، وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة، واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق، وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022.

بث مباشر لمناطق الأمطار بقرى ومراكز أسيوط

كما تابع السكرتير العام، من خلال غرفة إدارة الكوارث والأزمات، البث المباشر لبعض المناطق التي تعرضت لسقوط أمطار، من خلال كاميرات وموبايلات فرق الرصد والمتابعة بالقرى والمراكز، للوقوف على الحالة العامة، وسرعة التعامل مع أية مستجدات، ونزول المعدات وشفط تجمعات المياه، جاء ذلك بحضور يحيى زكريا أبو رحمة، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، وممثلي قطاع الكهرباء، وشركة مياه الشرب، والمتابعة الميدانية، وممثلي باقي شركات المرافق.

محافظ أسيوط يوجه باستمرار استنفار الوحدات المحلية

ووجه المحافظ باستمرار حالة الاستنفار التام بالوحدات المحلية، لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، ومتابعة حالة الطرق العامة، والمرور المستمر على كل مخرات السيول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للتعامل السريع مع أي طارئ، مشدداً على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، وكذا رفع درجة الاستعداد، والالتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

المحافظ يناشد المواطنين أخذ الحيطة والحذر

وناشد المحافظ المواطنين أخذ الحيطة والحذر، خاصةً قائدي السيارات على الطرق السريعة، وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلاً على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية، واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار، وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.

كما طالب محافظ أسيوط المواطنين بالتواصل السريع مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ والاتصال على الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة (2135603 / 088) على مدار 24 ساعة، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين، ومواجهة مخاطر الطقس السيء وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.