سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ورياح قوية تضرب شمال سيناء

تساقطت على مدن وقرى محافظة شمال سيناء، قبيل فجر اليوم السبت، أمطار خفيفة ومتوسطة، دون أي تأثير يُذكر على حركة السير والمارة في العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء.

وسطعت أشعة الشمس، فيما تكاثرت الغيوم بسماء المنطقة التى تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع وجود توقعات بسقوط أمطار أخرى بشكل غزير.

رياح قوية تضرب المناطق الصحراوية وسط سيناء

وأكد شهود عيان من مدينة العريش، أن المناطق الساحلية والصحراوية ذات الكثافة السكانية الأقل، تعرضت لرياح شديدة السرعة على غالبية الأنحاء، وأخرى محملة بالأتربة بمناطق نخل والحسنة والقسيمة والبرث ووادي العمر والمناطق الأخرى القريبة من جبل الحلال بوسط سيناء.

من جانبه، أكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، التنسيق مع رؤساء الأحياء والمديريات، والجاهزة التامة لأي احتمالات تتعلق بالطقس.

وأضاف رئيس المجلس، أنه تم تسليك بيارات الصرف الصحى، الموجودة فى شارعي 23 يوليو و26 مايو بوسط العريش، وتجربة البيارات المؤدية إلى مواسير الصرف الصحي بعد إعادة الشيئ لأصله أثناء رصف شوارع وسط المدينة.

20 سيارة لمواجهة التقلبات المناخية

وأوضح أن 20 سيارة تابعة للمجلس وشركة المياة والصرف الصحي جاهزة تماما لصرف المياه الراكدة، والعمل على فتح الشوارع حال تساقط أمطار بكميات كبيرة على وسط المدينة.

وحذر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في بيان سابق له، الأهالي من الاقتراب من أعمدة الكهرباء وقت تساقط الأمطار، مشيرا إلى أن بعض الأعمدة حينما تتلامس مع المياه تسبب ماسا كهربائيا.