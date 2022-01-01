توجيهات جديدة من «التعليم» للمدارس بشأن امتحانات التيرم الأول 2022

تستعد الإدارات التعليمية على قدم وساق لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى امتحانات الصف الثالث الإعدادي، التي ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً على مستوى كل مديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، وتشمل الامتحانات أسئلة متنوعة ما بين مقالية واختيار من متعدد طبقاً لتعليمات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وشددت الإدارات التعليمية على مديري المدارس بضرورة الانتهاء من تدريس المقررات الدراسية حسب الخريطة المقررة لجميع المناهج، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم مع أخذ إقرار على جميع المعلمين بذلك، والمراجعة والتدريب على أعمال الامتحانات في المواعيد المحددة، مؤكدة على ضرورة عدم تضمين الامتحانات أي قضايا محل خلاف سواء في الجوانب الدينية أو السياسية.

تشكيل لجنة متخصصة لطباعة الامتحان

وأضافت الإدارات التعليمية في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن عقد الامتحانات وفق القواعد المنظمة لها مسؤولية مدير المدرسة والمعلمين المكلفين بذلك، مؤكدة على ضرورة البدء في تشكيل لجان لفتح مظاريف الأسئلة من مدير المدرسة ووكيل المدرسة والمعلم المكلف بوضع الامتحان، وتشكيل لجنة متخصصة لطباعة الامتحان من مدير المدرسة والمعلم الذي وضعه.

وأكدت على ضرورة اتباع كل الضوابط والنشرات الأمنية في تأمين المدارس من الداخل والخارج مع تكثيف الإشراف اليومي قبل بدء الامتحان وبين الفترات وبعد نهاية الامتحان حتى خروج الطلاب من المدرسة، والتنبيه مشدداً على أعمال النظافة لجميع مرافق المدارس وقبل وأثناء عقد الامتحانات مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كأعمال التعقيم والتطهير المستمرة.

عدم مشاركة معلمي الحصة في أي أعمال تتعلق بالامتحانات

ونوهت الإدارات التعليمية إلى ضرورة تشكيل لجنة للنظام والمراقبة مع ضرورة وجود إقرار الموانع على جميع العاملين باللجنة مع عدم الاستعانة بمدرسي الرياضيات والعلوم والحاسب الآلي في حالة وجود عجز في هذه المواد الدراسية، لافتة إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير أعمال الامتحانات بالتنسيق مع المديريات التعليمية، مشددة على ضرورة عدم مشاركة معلمي الحصة في أي أعمال تتعلق بالامتحانات.