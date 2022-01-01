أسعار السلع عالميا تقفز في 2021 لأعلى مستوى منذ انتعاشة 2009

قفزت أسعار السلع هذا العام، بأكبر وتيرة ارتفاع لها منذ أكثر من عقد، وأدى انتعاش الطلب مع عمليات الإغلاق الوبائي إلى نقص الإمدادات، وزيادة معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم وإجبار الحكومات على التحرك.

مؤشر السلع الفورية يرتفع 27% خلال العام الماضي

أنهى مؤشر «بلومبرج للسلع الفورية»، الذي يقيس 23 من العقود الآجلة للطاقة والمعادن والمحاصيل، عام 2021، بزيادة قدرها 27%، وهي الأكبر منذ الانتعاش في عام 2009، من الأزمة المالية الكبرى، وفقاً لـ«بلومبرج».

ارتفاع أسعار البنزين والنحاس والأخشاب

ارتفعت أسعار كل من البنزين والذرة والنحاس والأخشاب، مما جعل بناء المنازل وأسعار اللحوم وتصنيع السيارات وتدفئة المنازل أكثر تكلفة، وأدى إطلاق حملات التطعيم وتخفيف القيود على السفر والتجمعات، إلى زيادة الطلب على المواد الخام في وقت كانت فيه الإمدادات لا تزال مقيدة إلى حد كبير، بسبب نقص الإنفاق الرأسمالي وخسائر المحاصيل بسبب الطقس والاختناقات اللوجستية.

انتعاش الإمدادات يؤثر على الأسعار

ومع حلول أول أيام عام 2022، هناك شكوك متزايدة حول المدى الذي يمكن أن تستمر فيه السلع في الارتفاع مع تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي، خاصة في الصين، ومن المتوقع أن يؤثر انتعاش الإمدادات على الأسعار.

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 50% خلال 2021

حقق النفط مكاسب سنوية، ليرتفع خام برنت ارتفاعات سنوية بنحو 50.14% وهي الأعلى منذ عام 2009، وبلغت مكاسبه بآخر أسبوع من العام 2.6% وفي الشهر الأخير «ديسمبر» بلغت مكاسبه 10.2%، فيما سجل خسائر في الربع الرابع 2021 بنسبة 0.9%.

أيضاً سجل خام نايمكس الأمريكي، ارتفاعا بنحو 55% في عام 2021، وهي الأعلى منذ عام 2009، وبلغت مكاسب الأسبوع الأخير من العام 1.9%، ومكاسب شهرية في ديسمبر بنسبة 13.7%، وحقق مكاسب في الربع الأخير من العام بنحو 0.3%.

أسعار الذهب تتراجع بنحو 4%

سجلت أسعار الذهب أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 2015، مع ارتفاع الدولار حيث يستعد المستثمرون للدخول في عام جديد يمكن فيه تشديد المعروض النقدي حتى مع استمرار تهديد متحور فيروس كورونا أوميكرون.

وتراجع الذهب بنحو 4% في عام 2021، حيث دفع الاقتصاد العالمي المتعافي المزيد من المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية، وعدم الاهتمام بأصول الملاذ الآمن مثل المعدن الأصفر.

فيما نجح الذهب في تحقيق مكاسب في آخر أسبوع من العام بلغت نحو 0.9%، أيضاً سجل المعدن مكاسب شهرية بنحو 2.9% في آخر شهر من العام، ومكاسب ربع سنوية بلغت 4% في الربع الأخير من العام 2021.