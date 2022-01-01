مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية حادث مروع مساء اليوم السبت، عندما انقلبت سيارة ميكروباص في مدينة السادات، نتيجة انفجار إطار السيارة، وبها عدد من الطلاب، حيث لقيت طالبة مصرعها وأصيب 5 آخرون، وعلى القور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى السادات، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تعرف على مصابي حادث السادات

وكشف مصدر طبي في المنوفية عن وفاة الطالبة «رحمة حمدي محمد»، 20 سنة، وإصابة كل من «هيلانه رزق الله»، 43 سنة، ربة منزل، و«أسماء سلامة»، 23 سنة، طالبة، و«علياء أحمد إبراهيم»، 24 سنة، طالبة، و«منى بدوي عبد العزيز»، 20 سنة، طالبة، و«محمود أحمد عبدالقادر»، 31 سنة، سائق السيارة الميكروباص.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي، مؤكداً أنه يتم تقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة لجميع المصابين، مضيفاً أنه تم وضع جثة الطالبة المتوفية تحت تصرف جهات التحقيق لحين التصريح بدفن الجثة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطاراً بحادث ميكروباص مدينة السادات

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بسبب انفجار إطار السيارة، موضحاً وقوع 5 إصابات ووفاة طالبة، موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.