أهم القرارات الحكومية في أول يوم من 2022.. منها تطبيق الأدنى للأجور

مع بداية الساعات الأولى من العام الميلادي الجديد، واصلت الحكومة المصرية اتخاذ القرارت الهامة، وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن»، أبرز القرارات والتصريحات الحكومية التي شهدتها الساعات الأولى من 2022.

تكليف دفعة 98 من خريجي الدور الثاني بالتعليم العالي بالخدمة العامة

وأصدرت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 98 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير2020م، ليتم تكليف الإناث من خريجي دور ثان لعام 2021، وكذلك الذكور الذين تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، كما يتم ضم الأشخاص الذين يزيدون عن احتياج الجيش المصري، وأيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2021

ويتم تكليف الدفعة في الجهاز الإداري للدولة في المشروعات التنموية، مثل مبادرة «حياة كريمة» وتكافل وكرامة والمشروطية الصحية وبرامج وعي وفرصة و2 كفاية وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية والنيابة الإدارية والنيابة العامة وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة، والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.

وقف استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقات التموين لـ6 أسابيع

قال الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم العمل على استكمال جميع البيانات المواطنين، ويأتي بعد ذلك إعداد طريقة علمية مثبته لتقسيم المجتمع إلى فئات «الأكثر احتياجا ثم المحتاج ثم المتوسط، ثم اللي فوق المتوسط ثم غير المحتاج»، وجارٍ العمل على هذا الاستكمال، موضحًا أنه لن تكون هناك إضافة مواليد للبطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، «قولنا ده أكتر من مرة، وكمان مفيش عمل فاقد وبدل تالف للبطاقة التموينية لحين ضبط قواعد هذا العمل، والموضوع ده هياخد من شهر لـ6 أسابيع»، وبعد هذه الفترة ستكون الأمور عادية في التعامل مع البطاقات، وذلك خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على «صدى البلد».

تطبيق أول تأمين للعاملين والمقيمين بالخارج

يبدأ العام الجديد بتطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وجاء ذلك من خلال التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية، وشؤون المصريين بالخارج، والاتحاد المصري للتأمين، وتم تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج تلبية لطلبات المصريين بالخارج، خاصة من العاملين بدول الخليج، إذ جرى التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين، لتطبيق التأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إذ تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تتولى تطبيق التأمين، لمدّ المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق، كما يلبي التأمين احتياجات المصريين في حالات، حدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من يناير الجاري

وقال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إنه سوف يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في نهاية شهر يناير مع صرف المرتبات، ليصبح الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص 2400 جنيه، ولكن هناك بعض الاستثناءات وهي الشركات التي تعرصت لضرر من إغلاق جائحة كورونا ولن تستطيع الوفاء بهذا الالتزام: «ستستثنى من التطبيق بشكل مؤقت، وتقدمت لنا بطلبات، بواقع 2855 شركة في 22 قطاعا، بالإضافة إلى 3090 شركة أخرى تقدمت بشكل فردي»، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة».