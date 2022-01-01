بدء تطبيق أول تأمين للعاملين والمقيمين بالخارج اليوم.. الشروط وخطوات الاشتراك

يبدأ اليوم، تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، في إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنَّ تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، إذ جرى التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إذ تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تتولى تطبيق التأمين، لمدّ المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.

كما أكّدت وزيرة الهجرة أنَّ تطبيق التأمين يلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنَّها عملت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، على أن تكون الآلية الخاصة بتطبيق التأمين للمصريين العاملين في الخارج مبسطة لكي تشمل كافة المصريين بالخارج في كل دول العالم، إذ إنه من أهم مميزات هذا التأمين سهولة التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، عبر الرابط:

https://epti-egy.org/Traveltargetweb/Pages/Policy_Qry2/Default.aspx?lang=

وأوضحت وزارة الهجرة، أنَّ الآلية الخاصة بتطبيق التأمين، اعتبارًا من اليوم،، تقوم بالأساس على:

- البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل، وجواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمماً للتأمين.

- الدخول للرابط ثم تسجيل البيانات المطلوبة.

- يجرى إرسال بريد إلكتروني لتأكّيد التسجيل.

- ثم يدخل المصري بالخارج بياناته الخاصة ويسدد قسط التأمين، الذي يبلغ 100 جنيه مصري فقط في السنة لكل الشرائح، عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر، ثم الحصول على الوثيقة في نهاية الأمر من مكتب تصاريح العمل.

وذكرت وزارة الهجرة، جانبا من شروط التأمين، وهي:

- أن يكون أكبر عمر للمؤمن عليه 65 عامًا.

- وعند وقوع حادث أو وفاة يجرى إخطار المجمعة خلال 7 أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل.

- ثم يقدم كل التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث.

- إذا لم يلتزم المؤمن عليه أو من ينوب عنه تلك الإجراءات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث، ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.

وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ، التي تؤديها المجمعة في كل حالة وتفاصيل الدفع، أوضحت وزارة الهجرة الآتي:

أ‌- في حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.

ب- في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه.

ولخطوات التسجيل والدخول تحت مظلة التأمين شاهد الفيديو التالي: https://youtu.be/TPzS5Y-imS0.