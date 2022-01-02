التموين: 51 مليار جنيه لدعم الخبز.. وإجراءات صارمة للحفاظ على الدعم

أصدر السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية توجيهاً وزاريًا للأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري المديريات فى كافة محافظات الجمهورية .

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الأستاذ / احمد كمال أن تلك ‏الإجراءات والتدابير المتخذه تأتي للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن والذي توفر له ‏الدولة سنوياً ما يقرب من 36 مليار جنيه للسلع التموينية، وكذلك 51 مليار جنيه لدعم الخبز.

وأضاف ‏المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الأستاذ / احمد كمال ان كافة المديريات التموينية ‏وقطاعات الرقابة طبقا لهذا التوجيه الوزاري ستقوم بمتابعة انتظام سير عمل المخابز البلدية والبالغ عددها ما يقرب من 30 ألف مخبز للتأكد من تنفيذ هذه الاجراءات وتلك التدابير.

فضلاً عن تسيير الحملات التموينية والرقابية لمتابعة انتظام عمل منافذ صرف السلع التموينية والتى يصل عددها إلى 38 ألف منفذ‏، وكشف ‏كمال ان تلك الإجراءات هدفها في المقام الأول حرص الوزارة على توافر الخبز ‏للمواطنين واستقرار الحالة التموينية.‏