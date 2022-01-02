«خلافات مالية».. كشف ملابسات العثور على جثة بقنا وضبط 4 من المتهمين

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.. فقد وردت معلومات لقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا تفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة على ضفة إحدى المجارى المائية بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه ، وتبين أنه (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) ، وقيام (5 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز) بإرتكاب واقعة التعدى عليه مما أدى لوفاته .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ، وأمكن ضبط (4) من المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، حيث أقر أحدهم أنه نظراً لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه و "المتهم الهارب" ، فقام الأخير بالإستعانة بهم لكونهم أصدقاء ، و قام أحد المتهمين بإصطحاب المجنى عليه من مسكنه بدراجته النارية وتوجها لمسكن "المتهم الهارب" ، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب ومنعه من تناول الطعام وإحتجازه لإعادة المبلغ المالى حتى توفى ، وقام إثنين من المتهمين بالتخلص منه بإلقائه بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.