«التعليم» تعلن 9 شروط في المُرافق التربوي والقانوني لذوي الهمم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط الواجب توافرها للاستعانة بمرافق تربوي أو قانوني لذوي الاحتياجات الخاصة، مشددة على ضرورة الالتزام بكل التعليمات الخاصة بعملية المرافقة أثناء الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنها حرصت على توفير بيئة تعليمية جيدة ومناسبة للطلاب تساعدهم على تأدية الامتحانات دون أي معوقات.

شروط الاستعانة بالمرافق القانوني

- أن يكون أقل منه في الصف الدراسي.

- ألا يكون ذي صلة قرابة للطالب ذوي الإعاقة حتى الدرجة الرابعة طبقاً للوائح المنظمة للامتحانات.

- أن يقوم بكتابة ما يملى عليه دون زيادة أو نقصان، وألا يتطوع بالإجابة نيابة عنه.

- في حالة المرافق القانوني «إثبات قيد من المدرسة المقيد بها المرافق تفيد بأنه أقل سنة دراسية وصورة شخصية».

- في حالات الشلل الدماغي والحالات المصابة بالصرع أو عدم التحكم في عملية الإخراج يمكن أن يصاحب المرافق القانوني باللجنة الخاصة أحد الوالدين، وفي حالة عدم التزامه بنظام اللجنة يتم استبعاده لحجرة مجاورة للجنة.

- بالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة بالصفوف من الأول حتى الصف الرابع الابتدائي بمدارس الدمج، فيمكن الاستعانة بأحد الإداريين بالمدرسة للقيام بعملية الكتابة للطالب ذوي الإعاقة، وذلك من خلال وجود تقرير طبي يفيد بحاجة التلميذ لوجود مرافق له.

- يعفى الطلاب المدمجون من دراسة اللغة الأجنبية الثانية في حالات ذوي الإعاقة البسيطة الذهنية من 65:70، ومتلازمة داون والشلل الدماغي والتوحد المدمجين بالتعليم العام أو المدارس التي تدرس مناهج خاصة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن نوع الإعاقة التي تستوجب المرافق التربوي هي التوحد والشلل الدماغي وذلك وفقاً للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 ويتم الاستعانة به أثناء الدراسة والامتحانات على نفقة ولي الأمر، من خلال تقرير طبي يفيد بذلك، ويتقدم به ولي الأمر قبل انعقاد الامتحان بوقت كاف أي لمدة أسبوعين على الأقل.

شرطا الاستعانة بمرافق تربوي

- الحصول على مؤهل عال، ويفضل أن يكون من خريجي كليات التربية.

- لديه الخبرة في التعامل مع الطلاب ذوي الاحتاجات الخاصة.

كيفية استخراج بطاقة مرافق تربوي

- إثبات قيد للطالب.

- صورة من قرار الدمج للطالب.

- تقرير طبي يفيد الاستعانة بمرافق قانوني أو تربوي.

- في حالة المرافق التربوي يستلزم صورة بطاقة المرافق وصورة المؤهل التربوي العالي وصورة شخصية.

- يتم استخراج بطاقة المرافق التربوي من خلال المديرية التعليمية التابع لها الطالب «إدارة التربية الخاصة».