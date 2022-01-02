وزير النقل يجتمع بقيادات السكة الحديد لمناقشة قرارات هامة بعد قليل

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، سيعقد اجتماعا هامًا مع قيادات السكة الحديد، في الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد الموافق 2 يناير الجاري، وذلك لمناقشة قرارات هامة، والعمل على تنفيذها، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مناقشة آخر تطورات تأخيرات حركة القطارات.

أزمة تأخير حركة القطارات

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أزمة تأخير حركة القطارات على الوجه القبلي مستمرة، لحدوث خلل كامل في منظومة نظم الإشارات الجديدة، بسبب الأمطار والسيول، أدى إلى عدم تحرك القطارات، موضحًا أنه لا يمكن تشغيل القطارات، إلا بعد إصلاح الخلل الذي وقع في منظومة الإشارات، لمنع وقوع حوادث القطارات، مؤكدا أنه عقب إصلاح منظومة الإشارات سيتم الدفع بقطارات إضافية بتعويض الرحلات التي تم إلغاءها.

وأوضح المصدر، أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، سيبحث خلال الاجتماع الهام بقيادات السكة الحديد، حل أزمة تأخير حركة القطارات على الوجه القبلي، وسرعة إصلاح الخلال الذي وقع بمنظومة الإشارات الجديدة نتيجة تساقط الأمطار والسيول.

لتشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية بمحطة مصر

وأكد المصدر، أن القرارات الهامة التي سوف يتطرق لها الوزير، إجراء صيانات دورية للقطارات قبل ساعات التشغيل لمنع الأعطال، والعمل على تنظيف المحطات بشكل دوري للحفاظ على جمالها، وعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات بدون تذكرة، إضافةً إلى التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية بمحطة مصر برمسيس.

وأشار المصدر، إلى أن حركة القطارات على الوجه البحري منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، لافتًا إلى أنه سيتم نشر فرق الصيانة والطوارئ على جميع خطوط السكك الحديدية، لمواجهة الأمطار، للعمل على إصلاح أي أعطال ناتجة عن تساقط الأمطار وسوء الأحوال الجوية.