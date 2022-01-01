38 رحلة بالون طائر تزين سماء الأقصر مع أول يوم في 2022

ارتفع عدد رحلات البالون الطائر المحلقة في سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر مع في بداية عام 2022، وتحديدا بمنطقة القرنة إلى 38 رحلة بالون طائر، وعلى متنها عدد من السياح المصريين والأجانب من الجنسيات المختلفة الذين قرروا التحليق على متن رحلات البالون الطائر في السماء في اليوم الأول من العام الجديد، مع الاستمتاع بالطقس الدافئ الذي تتميز به المحافظة السياحية عن المحافظات الساحلية الأخرى داخل مصر والتي تتسم بالبرودة الشديدة في الطقس.

أبرز جنسيات السياح برازيلي وفرنسي

وأوضح، مصدر من اتحاد شركات البالون الطائر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أبرز الجنسيات الموجودة داخل رحلات البالون والمحلقة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، هي الجنسية المصرية، ثم عدد من الجنسيات الأجنبية المتنوعة أغلبها برازيلي وفرنسي، وسط حالة من الفرحة سيطرت على السياح من مستقلي البالون الطائر خاصة في أول يوم من العام الجديد وقضائه داخل المحافظة السياحية.

طقس دافئ بالأقصر

ويشهد طقس الأقصر حالة من الدفئ في الصباح الباكر وحتى ظهر اليوم، ثم تزداد البرودة شيئًا فشيئًا حتى ساعات الليل المتأخرة، في درجات حرارة متوسطة عن المحافظات الساحلية التي تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير في فصل الشتاء، كما تسيطر على بعض منها حالات الطقس السيئ من تساقط الأمطار الغزيرة وتكون السحب الكثيفة بشكل كبير.

وشهدت محافظة الأقصر، مساء أمس ارتفاعا في نسب الإشغال السياحي عن الفترات الماضية، حيث قرر العديد من السياح قضاء احتفالات رأس السنة داخل الفنادق السياحية الثابتة والمتحركة.