«أوقاف الأقصر» تفتتح 3 مساجد في الطود والقرنة وإسنا

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الجمعة، ثلاثة مساجد بمركز الطود والقرنة إسنا جنوب المحافظة، بحضور وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر الشيخ سيد عبدالدايم، واللواء خالد عبدالحميد، مدير الأمن، والنائب محمد عطالله، عضو مجلس الشيوخ، والنائب بهجت الصن، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، والشيخ عبدالستار إبراهيم أبوالحجاج، رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية.

وعقب الافتتاح، ألقى خطبة الجمعة الشيخ سيد محمد عبدالدايم تحت عنوان «اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها»، فيما ألقى خطبة الجمعة في مسجد الإمام البخاري بقرية النمسا بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر الشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة، وخطب الجمعة في مسجد القرية النموذجية بمركز ومدينة القرنة الشيخ صلاح نور عبدالعال، وكيل المديرية.

افتتاح مسجد قرية الغلابة

وأوضح الشيخ سيد محمد عبدالدايم، محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم افتتاح عدد ثلاثة مساجد جديدة من المساجد التي تم الانتهاء من تشييدها وصيانتها وترميمها، وهي مساجد الظاهري بنجع الظاهري بمركز ومدينة الطود، ومسجد الإمام البخاري بقرية النمسا بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، ومسجد القرية النموذجية بالقرنة بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر.

فرش ثلاثة مساجد

ولفت وكيل وزارة الأوقاف، يوم الأربعاء الماضي، أنه تم فرش مسجد القرية النموذجية «حسن فتحي - قرية الغلابة» في مركز ومدينة القرنة التابع لإدارة أوقاف القرنة، بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة على مساحة 755 مترا، كما تم فرش مسجد الظاهري بمركز ومدينة الطود بإدارة أوقاف الطود بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة على مساحة 360 مترا، فضلا عن فرش مسجد الإمام البخاري بمركز إسنا جنوب المحافظة.