محافظ البحر الأحمر يحذر المواطنين من شبورة كثيفة على الطرق: تصل للضباب

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن الحالة الجوية في شتى مدن المحافظة استقرت الآن بعد موجة من هطول الأمطار الغزيرة التي بدأت بالأمس منذ الظهيرة وحتى وقت متأخر من الليل والساعات الأولى من الفجر.

وحذّر محافظ البحر الأحمر، كل سالكي الطرق السريعة بين مدن المحافظة المختلفة بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر بعد توقعات الأرصاد بشبورة كثيفة تصل لدرجة الضباب اعتبارا من الغد وبعد الغد في الساعات الأولى من الصباح.

وكشف «حنفي» في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه في أعقاب الهطول الغزير للأمطار بالأمس، جرى التنسيق مع محافظة المنيا لإغلاق طريق أبو الفضل وأيضاً الاتجاه القادم من البحر الأحمر حتى أعيد فتحه في العاشرة صباحا اليوم.

وتابع محافظ البحر الأحمر، أن السيل الذي ضرب طريق رأس غارب البارحة من بداية الكيلو 40 من الغردقة في اتجاه راس غارب شهد الطريق سيلاً قطع الطريق بشكل كامل وتم الانتهاء من تلك العوائق في تمام الخامسة مساء اليوم.

تعامل بأقصى سرعة

وأوضح أن التعامل مع السيول جرى بأقصى سرعة بفضل التنسيق المستمر مع الأرصاد الجوية: «عندما تخطرنا الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود سيول محتملة بيتم رفع درجة التأهب والاستعداد للدرجة القصوى عبر تمركزات معينة من عدة جهات في مقدمتها الهيئة القومية لمياه الشرب وهيئة الطرق والكباري والدفاع المدني والكهرباء».

رواج سياحي

وأردف: «هذه الفترة من العام تشهد رواجا سياحيًا بسبب فترة الأعياد، وهناك الكثير من المصريين يقضون فترة رأس السنة لدينا، وكمية البرد المتساقطة على الغردقة اليوم سببت بهجة بين السياح».