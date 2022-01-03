الأقصر تبدأ 2022 باستقبال رحلات سياحية من رومانيا وإسبانيا وسويسرا

تستقبل محافظة الأقصر وعبر مطرها الدولي، اليوم الاثنين عددًا من رحلات الشارتر الدولية السياحية أو ما يُسمى برحلات الطيران العارض، قادمة من دول أجنبية مباشرة لمطار الأقصر الدولي، وعلى متنها عدد من الركاب والسياح الأجانب من زوار المناطق الأثرية والسياحية لقضاء إجازاتهم وفترات الراحة داخل محافظة الأقصر، حيث يزور السياح معابد البر الشرقي من معبدي الأقصر والكرنك، فضلا عن زيارة معابد البر الغربي والتي تضم معابد «الرامسيوم، وادي الملوك، وادي الملكات، مقابر النبلاء» وغيرها من المناطق الآثرية.

رحلات شارتر قادمة من رومانيا للأقصر

وأوضح مصدر بمطار الأقصر الدولي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مطار الأقصر الدولي يستقبل رحلة شارتر قادمة مباشرة من دولة رومانيا وعبر مطار بوخارست الدولي، كما تصل لمحافظة الأقصر رحلتين سياحيتين من إسبانيا وتحديدا من مطار مدينة مدريد الدولي، فضلا عن استقبال رحلة سياحية واحدة قادمة من مطار زيورخ الدولي بدولة سويسرا لمدينة الأقصر.

رحلات سياحية من لندن تصل الغردقة

وتابع «المصدر» أن هناك رحلات السياحية القادمة من لندن ومدينة الغردقة المصرية عبر مطار الأقصر الدولي، تحمل على متنها عددًا من السياح من مختلف الأعمار الذين قرروا زيارة معالم الأقصر السياحية والتعرف على تاريخ المصريين القدماء ومشاهدة المعابد والمتاحف التي تحتوي على القطع الأثرية النادرة في مُتحفي الأقصر والتحنيط على واجهة كورنيش النيل.

كما استقبل مطار الأقصر الدولي أولى رحلات الشارتر يوم السبت الماضي، قادمة مباشرة من إسبانيا ورومانيا وفرنسا لمطار في أول يوم في العام الميلادي الجديد.