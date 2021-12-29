محافظ القليوبية يستعرض مشكلات مدارس التربية الفكرية وآليات حلها

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، اجتماعا مع المجلس الاستشاري للتربية الخاصة، برئاسته وبحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وحمدي غنيم مدير إدارة التربية الفكرية بالمحافظة، ومجدي حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وإيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة وممثل عن مديرية الأوقاف والصحة وكلية التربية جامعة بنها.

دراسة مشكلات الطلاب

أشار محافظ القليوبية إلى أن الهدف من إصدار قرار تشكيل المجلس الاستشاري للتربية الخاصة هو تحديد ودراسة مشكلات الطلاب في مدارس التربية الخاصة وطلاب ذوي الهمم بالمحافظة، واقتراح الحلول المناسبة في إطار السياسة العامة لوزارة التربية والتعليم، وتحديد طرق الاتصال والتنسيق مع الهيئات المختلفة في المحافظة، بشأن تقديم ودعم وتمويل الخدمات في مجالات التربية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والمهنية بمدارس وفصول التربية الخاصة بالمحافظة.

وأوضح أن القرار يهدف أيضًا إلى اقتراح ودراسة مدى إمكانية إنشاء مدارس وفصول للتربية الخاصة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات المهمة بشأن رعاية ودعم طلاب مدارس التربية الخاصة والفكرية، وسبل رعايتهم بعد التخرج ودمجهم فى سوق العمل ورعايتهم نفسياً ومادياً واجتماعياً حيث تم الموافقة المبدئية علي ترخيص أحد المراكز لذوي القدرات الخاصة.

آليات دعم منظومة المدارس الفكرية

وأكد المحافظ اهتمام المحافظة بدعم منظومة المدارس الفكرية وزيادة أعدادها، والعمل علي انشائها بالأماكن الحيوية والقريبة من الكتل السكنية، لسهولة التنقل إليها تيسيرا علي الطلاب وأولياء أمورهم.

كما كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم، بتفعيل إدرات المتابعة للمدارس الفكرية علي مستوى المحافظة، وتحقيق اشتراطات الأمان والسلامه حفاظا عل أبنائنا الطلاب.