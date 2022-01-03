أمانة طالبتين تعيد 10 آلاف جنيه لصاحبها بمطروح: الفلوس وقعت منه في الشارع

كرمت مديرية أمن مطروح، طالبتين وأسرتيهما، أعادتا مبلغ 10 آلاف جنيه، بعد عثورهما عليه خلال سيرهما في أحد الشوارع، وذلك استمراراً للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية والعمل على توطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

طالبتان يعثران على 10 آلاف جنيه في أحد الطرق

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة مطروح من طالبتين، مقيمتان بدائرة القسم، بعثورهما على مبلغ مالي أثناء سيرهما، وعليه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المواطن يتسلم أمواله ويشكر الطالبتين وقوات الأمن

بالفحص أمكن الاستدلال على مالك المبلغ المالي المشار إليه، وتبين أنَّه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، إذ فقده المذكور بعد صرفه من أحد البنوك، وجرى استدعائه وتسليمه المبلغ المالي.

وأبدى المواطن، امتنانه ووجه الشكر للطالبتين ولرجال الشرطة على الجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة به.