رئيس التحرير

محمود مسلم

أمانة طالبتين تعيد 10 آلاف جنيه لصاحبها بمطروح: الفلوس وقعت منه في الشارع

مديرية أمن مطروح تكرم الفتاتين وأسرتهما

كتب:

الوطن
01:27 م | الإثنين 03 يناير 2022
مبلغ مالي - صورة تعبيرية

مبلغ مالي - صورة تعبيرية

كرمت مديرية أمن مطروح، طالبتين وأسرتيهما، أعادتا مبلغ 10 آلاف جنيه، بعد عثورهما عليه خلال سيرهما في أحد الشوارع، وذلك استمراراً للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية والعمل على توطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

طالبتان يعثران على 10 آلاف جنيه في أحد الطرق

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة مطروح من طالبتين، مقيمتان بدائرة القسم، بعثورهما على مبلغ مالي أثناء سيرهما، وعليه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المواطن يتسلم أمواله  ويشكر الطالبتين وقوات الأمن

بالفحص أمكن الاستدلال على مالك المبلغ المالي المشار إليه، وتبين أنَّه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، إذ فقده المذكور بعد صرفه من أحد البنوك، وجرى استدعائه وتسليمه المبلغ المالي.

وأبدى المواطن، امتنانه ووجه الشكر للطالبتين ولرجال الشرطة على الجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة به.

اقرأ المزيد:

خطوات تسجيل بيانات شقتك في وزارة الداخلية.. أهمها إنشاء حساب «صور»

جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع: 72 مليون جنيه حصيلة مكافحة جرائم النقد

وزارة الداخلية تعقد لقاءات مع طلبة المدارس للتعريف بمخاطر المخدرات

طريقة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية

إعادة رصيد بنكي لصاحب سيارة استخدم تطبيق وزارة الداخلية لتجديد الرخصة

وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية.. التقديم ينتهي يوم 8 ديسمبر