غلق جزئي بكوبري «2-6» في ميدان الواحات بالجيزة لمدة 11 يوما للصيانة

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل العرضية بكوبرى «2-6» بميدان الواحات تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري الأوسطي، فسوف تقوم الشركة المنفذة بإجراء غلق جزئي بالكوبري بالتناوب دون تعطيل حركة المرور.

الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل حركة المرور

وكشفت المحافظة في بيان، أن الأمر يستلزم إجراء الغلق الجزئى بالكوبري ابتداء من اليوم وحتى يوم الجمعة الموافق 2022/1/14 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل حركة المرور.

تعيين الخدمات المرورية بموقع الأعمال لضمان تسيير الحركة المرورية

وأشارت المحافظة إلى قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بتعيين الخدمات المرورية بموقع الأعمال لضمان تسيير الحركة المرورية.

فيما كثف حي الهرم في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملات الرصد للأعمال المخالفة للقانون وإيقافها في الحال وضبط المخالفين بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.

إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات

وأكدت المحافظة، قيام القطاع الشمالي إلى مواصلة حملاته المكثفة لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات بشن حملة إشغالات مكبرة على شارع فيصل والهرم والتي استهدفت رفع كافة الإشغالات من المقاهي والمحلات التجارية وفروشات الباعة الجائلين على حرم الطريق والقضاء نهائيا على المظاهر العشوائية والمخالفات.

وأشارت المحافظة إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة 800 حالة إشغال متنوعة ما بين كراسي وشيش واستاندات وفاترينات وثلاجات وعربات لباعة جائلين وجرى مصادرة كافة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابعت أن الحملات تمكنت من ضبط ورشة تصنيع ومخزن كراسي ومنتجات خشبية بآخر شارع مسجد التوحيد من شارع المجزر الآلي تم مصادرة الكراسي الموجودة بالمخزن وتنفيذ قرار غلق وتشميع.