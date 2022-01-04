«القاهرة»: لجان فنية من خارج الأحياء لاستلام مشروعات الخطة الاستثمارية

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ضرورة الالتزام بتوقيتات الانتهاء من مشاريع الخطة الاستثمارية، مع ضرورة تكامل هذه المشاريع مع المشروعات القومية، ليشعر المواطن بما يجري من إنجازات في العاصمة.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة لمناقشة بنود الخطة الاستثمارية 2023/2022، وإجراءات تنفيذها، بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومسؤولو الجهات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء.

الخطة الاستثمارية

وأكد محافظ القاهرة أن الخطة الاستثمارية جرى وضعها بعد دراسة المناطق الأكثر احتياجًا كما جرى التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم الأكثر قربًا من المواطنين، مع التركيز على أعمال الرصف والإنارة.

دور رؤساء الأحياء

وطالب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في البيئة المحيطة سواء مؤسسات أو جمعيات، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أنه جرى تشكيل لجان فنية من خارج الأحياء لاستلام الأعمال التي سيجري تنفيذها في الخطة الاستثمارية للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الفنية الموضوعة.