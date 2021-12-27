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مصرع ربة منزل وطفلتها انهار عليهما سقف منزل بقنا

كتب:

رجب آدم
02:14 م | الإثنين 27 ديسمبر 2021
انهيار منزل

انهيار منزل

لقيت ربة منزل وطفلتها، اليوم الاثنين، مصرعهما، في حادث انهيار سقف منزل بالجبلاو في قنا.

مصرع سيدة وابنتها في انهيار منزل

 تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع يامنة على أحمد، 35 عاما، وطفلتها صفاء سيد محمد، متأثرين بإصابتهما في انهيار منزل بقرية الجبلاو.

وتبين بحسب تحريات مباحث قنا، أن المنزل مبني من الطوب اللبن وانهار المنزل عليهما أثناء تواجدهما في المنزل.

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية، وقوات الحماية المدنية، وانتقلت جثة السيدة وطفتها، وتم وضعها في مشرحة مستشفى  قنا العام، وحُرر محضر بالواقعة،  وأُخطرت النيابة العامة.

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حوادث قطارات

وكانت محافظة قنا، شهدت مصرع وإصابة 3 أشخاص، في حوادث قطارات، من بينهم حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل، ومصرع فتاة وهي مشرفة صحة بنجع حمادي، سقطت أسفل القطار، فيما أصيب شخص في حادث تصادم في قوص.

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