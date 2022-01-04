ضبط متهم بالإتجار في النقد الأجنبي بسوهاج: الحصيلة 5 ملايين جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" - ووالده، مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد ، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (5 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهرب الجمركى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الجمركى.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار فى المشروبات والسجائر المستوردة غير المُسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للخزانة العامة وبيعها لعُملائه بعد تحصله عليها من الأسواق الــحرة بالمُــخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه ببيع كمية مــن المشروبات والسجائر المستوردة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وبحوزته (كمية من عبوات السجائر وزجاجات المشروبات "مختلفة الأنواع والأحجام" وجميعهم مستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة)، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

قدرت الرسوم الجمركية والضرائب المُستحقة على المضبوطات للخزانة العامة بمعرفة لجنة من الجهات المختصة بمبلغ (267 مائتان وسبعة وستون ألف جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.