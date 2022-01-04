القصة الكاملة لمتهم «هتك» عرض ابنه صديقة.. وحبسه سنتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، في القضية رقم 3836 لسنة 2021 جنايات الظاهر، بحبس المتهم «نور. م» 34 عامًا، فرد آمن سنتين، في هتك عرض الطفلة «س. ت» بالقوة بأن أوعز له شيطانه المساس بها جنسياً، وتنفيذاً لما جال بخاطره من نية خبيثة، استغل غيبة والديها وذويها ودلف إلى مسكنها، وما أن ظفر بها حتى أطلق لنفسه عنان شهوته وولي الاحتكاك بها من الخلف ومعانقتها وتقبيلها ثم أستراد بفعلته، وجذب يدها عنوة وأجلسها على ساقية وأحتضنها وتحسس مواطن عفتها على غير إرادتها.

أقوال والدة المجنى عليها

وجاء في أقوال الشاهدة والدة الطفلة «انجي. ع»، أنه تناهي إلى سمعها من كريمتها الطفلة المجنى عليها، بقيام المتهم بالتوجه إلى مسكنها منفردًا بالطفلة واستغل حداثة سنها فقام بتقبيلها وملامستها من الخلف ومعانقتها فابتعدت عنه فقام بإجلاسها على ساقيه وتقبيلها قاصدًا من ذلك هتك عرضها.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث الجنائية، أن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة، وقيام المتهم بالدلوف لمسكن الطفلة المجنى عليها مستغلاً علاقة صداقة تربطه بوالدها، ثم قام بملامسة الطفلة من الخلف وتحسس مواطن عفتها قاصدًا وعانقها وقبلها على غير إرادتها قاصدًا بذلك هتك عرضها.

اعترافات المتهم

المتهم أقر بالتحقيقات بدلوفه للعين السكنية وانفراده بالطفلة وإجلاسها على ساقيه وتقبيلها، متابعًا أنها حال تواجدها بمسكنها رفقة شقيقها، وفي غيبة من والديها، قام المتهم بالدلوف للمسكن وطلب من شقيقها الانصراف من المسكن، وحال تغييره لملابسه رغبة في الخروج قام المتهم بلمسها من الخلف وحاولت ثم قبلها.

وأضاف المتهم، أنه عقب انصراف شقيقها قام بملامستها مرة أخرى من الخلف وحاولت الابتعاد ثم لاحقها مرة أخرى ولامسها من الخلف وقبلها تارة أخرى، وعاد كرته مره أخرى ثم جلس على إحدى الأرائك بالمنزل، وحين قدومها من أمامه قام يجذبها من يدها عنوة وأجلسها على قدميه متحسساً إياها، واتبع ذلك بتقبيلها فابتعدت عنه ثم حضر شقيقها، وقام المتهم بالانصراف من المسكن وعقب ذلك أخبرت والدتها بالواقعة، والتي بدورها أبلغت الشرطة.