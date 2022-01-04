6 علامات تصدرت قائمة السيارات الأكثر مبيعا في نوفمبر.. «تويتا» الأولى

شهد سوق السيارات المحلي، انتعاشا في المبيعات خلال شهر نوفمبر الماضي، وتصدرت تويوتا كورولا مبيعات السيارات الملاكي، بنسبة 21.1% بإجمالي 13 ألف سيارة؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

«فيات» تحتل المركز الثاني

وقال عبدالله علي عضو رابطة تجار السيارات، إن العلامة التجارية الإيطالية فيات تيبو، احتلت المرتبة الثانية كأكثر مبيعات بـ12 ألف سيارة، ثم جاءت العلامة التجارية الصيني بي واي دي في المركز الثالث بـ6 آلاف و200 سيارة.

بينما جاءت العلامة التجارية الكورية هيونداي في المركز الرابع، إذ بيعت نحو 5929 سيارة، تلتها شيفروليه أوبترا في المركز الخامس بحصة بلغت نحو %8.5 بواقع 5378 سيارة.

أما السيارة شيري أريزو5، احتلت المركز السادس، بقائمة مبيعات سيارات الركوب المتوسطة بنسبة %7.5 بعدما تمكنت من بيع وتسليم 4714 مركبة.

أسباب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة

وأكد عضو رابطة تجار السيارات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السيارات الجديدة من موديلات 2021 و2022، شهدت ارتفاعا في الأسعار بسبب زيادة قيمة الشحن، بالإضافة إلى عمليات الإغلاق التي شهدتها الدول المصنعة للسيارات بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن سوق السيارات الحديثة، شهد ارتفاعا في الأسعار سواء السيارات الأوروبية أو الصيني، خاصة بعد مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس السيسي منذ عدة شهور، وتحويل السيارات التي مضى على تصنيعها 20 عاما، ويتم استبدالها بأخرى حديثة.

وجرى التنسيق بين وزارت المالية والداخلية والتجارة والصناعة؛ لتسهيل إجراءات المبادرة، بالإضافة إلى التنسيق مع البنوك بفائدة 3 %، ويتم تقسيط السيارة لمدة 7 إلى 10 سنوات ودعمها ماديا من الحكومة تحت بند «الحافز الأخضر».