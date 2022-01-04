الأمن يكشف حقيقة اختفاء فتيات المرج

كشفت أجهزة الأمن حقيقة اختفاء فتيات بالمرج بعد أن تداولت إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» بشأن منشور يتضمن اختفاء فتيات بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

فحص البلاغات

وأفادت مصادر أمنيه أنه بالفحص تبين أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة جرى إبلاغها من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم بتغيب ابنته «طالبة بالمرحلة الإعدادية» عن مسكنها في 28 ديسمبر 2021، وفى وقت لاحق حضر المُبلغ للقسم وقرر بعودة ابنته المتغيبة.