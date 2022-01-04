رئيس التحرير

محمود مسلم

الأمن يكشف حقيقة اختفاء فتيات المرج

كتب:

محمد بركات
04:28 م | الثلاثاء 04 يناير 2022
سيارة شرطة

سيارة شرطة

كشفت أجهزة الأمن حقيقة اختفاء فتيات بالمرج بعد أن تداولت إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» بشأن منشور يتضمن اختفاء فتيات بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة. 

فحص البلاغات

وأفادت مصادر أمنيه أنه بالفحص تبين أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة جرى إبلاغها من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم بتغيب ابنته «طالبة بالمرحلة الإعدادية» عن مسكنها في 28 ديسمبر 2021، وفى وقت لاحق حضر المُبلغ للقسم وقرر بعودة ابنته المتغيبة.

اقرأ المزيد:

كشف غموض اختفاء فتاة بالقليوبية: هربت للإسكندرية حزنا على وفاة جدتها

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالفيوم

التحريات تكشف مفاجأة في واقعة اختفاء فتاة كفر الشيخ: علاقة عاطفية بشاب

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالفيوم: «ولاء خرجت لشراء طلبات وما رجعتش»

فتاة أشهر إعلان بالتسعينات تظهر بعد اختفاء ربع قرن.. جدتها من الوسط الفني