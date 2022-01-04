استشاري مناعة يحذر من ارتفاع الحرارة ليومين والكحة الشديدة

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن أعراض متحور أوميكرون تماثل دور البرد، موضحًا: «يجب أن نعتبر أي دور برد، هو إصابة بكورونا، ولا أتحدث عن العلاج، لكنني أتكلم عن الراحة والاجراء الاحترازي بعدم مخالطة كبار السن وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي».

البقاء في المنزل لأسبوع

وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى: «عند الإصابة بدور برد يجب البقاء في المنزل لمدة أسبوع وتناول سوائل دافئة وفيتامينات، والمتابعة مع طبيب لمعرفة ما إذا كانت الحالة في حاجة إلى بروتوكول معين، ولا يجب أن نتعامل باستهتار مع الدور البسيط؛ لأنه قد يسبب إصابة شديدة لآخرين».

وحول الأعراض التي تلزم المريض بالحصول على بروتوكولات علاج كورونا، بعد التواصل مع الطبيب، أوضح استشاري الحساسية والمناعة: «ارتفاع الحرارة لأكثر من يومين، وكحة شديدة وصعوبة التنفس، وقد تحتاج إلى أشعة وتحاليل، لكن إذا كان الرشح بسيطا والحرارة منخفضة واحتقان بسيط في الحلق، يجب تطبيق العزل والحصول على خافض حرارة، وإذا تلاشت الأعراض يجب الانتظار لمدة أسبوع حتى تتلاشى تماما».

تقوية المناعة

وأكد، أن مصطلح تقوية المناعة لم يعد دقيقا إلا للأطفال الذين مازالت أجسامهم في طور البناء، أما كبار السن، فيجب تعميم مصطلح «المناعة المتوازنة» بالنسبة لهم، مشيرًا إلى ضرورة تناول الأغذية السليمة، قليلة الدسم والدهون والسكريات، والحصول على البروتين والفلفل والفواكه الغنية بفيتامين سي والبقوليات.