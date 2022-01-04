«التعليم» تعلن عقد اجتماع عاجل لجميع المديريات والإدارات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد اجتماع مهم غدا، لجميع المديريات والإدارات التعليمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، موضحة أن الاجتماع سيكون مع رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي.

الاجتماع يشمل موجهي العموم لجميع المواد الدراسية على مستوى الجمهورية

وأضافت الوزارة في مستند رسمي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الاجتماع سيكون مع مدير عام التعليم العام، ومديرى عموم الإدارات التعليمية، بجميع المديريات على مستوى الجمهورية والموجهين الأوائل في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية وتنمية المهارات المهنية والـLCT.

«شوقي»: الامتحان الإلكتروني يشمل 70% من الدرجة والورقي 30%

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة التفاصيل النهائية المتعلقة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحاً أن الامتحانات ستعقد إلكترونياً وورقياً، مؤكداً أن الامتحان الإلكتروني يشمل 70% من الدرجة المخصصة لكل مادة والامتحان الورقي يشمل 30%.

إرسال توزيع الدرجات على جميع المواد الدراسية للمديريات

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إرسال توزيع الدرجات على جميع المواد الدراسية وما تم تخصيصه للامتحان الورقي والامتحان الإلكتروني لجميع المديريات والإدارات التعليمية، مؤكداً أن الامتحان الورقي يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

ونوه الدكتور طارق شوقي بأن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، برئاسة الدكتور رمضان محمد، انتهى من إعداد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية، ونواتج التعلم المستهدف قياسها، وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، مشددا على جميع المدارس بضرورة الالتزام بكل المواصفات، مشيرا إلى أن امتحانات طلاب المنازل ستعقد ورقيا، وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.