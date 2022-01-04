ضبط صيدلي بحوزته 90 ألف عبوة دواء مجهولة المصدر بالبساتين

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالأدوية المهربة ومجهولة المصدر.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، قيام «صيدلي – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس»، باتخاذ إحدى الوحدات السكنية المستأجرة بدائرة القسم، مكانًا لتخزين العقاقير الطبية وإعادة تعبئتها في عبوات خاصة بعقاقير أغلى ثمنا بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ماكينة تغليف وطباعة

جرى استهداف المتهم وضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبرفقته «نجل خاله، وآخر سائق، مقيمان بدائرة القسم»، وعثر بداخلها على «90 ألف عبوة وملصق من عقاقير متنوعة، ماكينة تغليف وطباعة»، وكذا «جهاز لاب توب، مجموعة من الأختام الخاصة ببعض شركات الأدوية، مجموعة من الأدوات والمعدات والمستلزمات المستخدمة، مبالغ مالية محلية وأجنبية»، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما عثر أمام العقار محل الضبط على سيارتين ملك اثنين من المتهمين «تستخدمان في عملية نقل العقاقير الطبية».

اعترافات المتهمين

بمواجهة المتهمين، اعترف المتهم المذكور بالاشتراك مع «نجل خاله» المشار إليه بإدارتهما الشقة واستغلالها في تجميع كميات كبيرة من العقاقير الطبية والتلاعب بالعبوات الخاصة بها، عن طريق إزالة الملصق الخاص بالدواء واستبداله بملصقات لعبوات ونشرات داخلية خاصة بعقاقير أخرى باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، كما أقر بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي غير المشروع بقصد ترويجها على الصيدليات بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما اقتصر دور الأخير «السائق» على نقل وتوزيع العقاقير الطبية باستخدام السيارة المشار إليها دون علمه بالواقعة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.