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محمود مسلم

طفلة تائهة على رصيف محطة حدائق المعادي.. والشرطة تتدخل

كتب:

الوطن
11:45 ص | الأربعاء 05 يناير 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تلاحظ للخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمحطة مترو أنفاق حدائق المعادي تواجد «طفلة، 10 سنوات» على رصيف المحطة بمفردها، وبالفحص تبين أنها مقيمة «بمحافظة القليوبية وعدم تمكنها من التوصل لأهليتها». وفي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني.

وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفلة وتم التوصل لأهليتها، وحضرت والدتها وتعرفت على الطفلة، وتم تسليمها عقب أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.

وقدمت والدة الطفلة الشكر والتقديرلرجال الشرطة على الجهود المبذولة في إعادة ابنتها سالمة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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