المؤبد لتشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، بالمؤبد لتشكيل عصابي مكون من 5 أفراد، لحيازتهم كمية من المخدرات بغرض الاتجار فيها، وأسلحة نارية متعددة.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى نجاح الأجهزة الأمنية بالمنوفية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة شبين الكوم، وبحوزته بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وأسلحة بيضاء، وربع كيلو هيروين، وربع كيلو حشيش، وميزان حساس، ومبلغ مالي، وعدد من الهواتف المحمولة، وانتقل المتهمون إلى دائرة قسم شبين الكوم بدلا من قويسنا.

القبض على المتهمين

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بقيام مباحث قسم شبين الكوم، بالقبض على 5 عاطلين مقييمن بمركز قويسنا خلال بيع مواد مخدرة في شبين الكوم.