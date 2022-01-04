أسعار تذاكر القطارات.. 195 جنيها لـVIP و3 جنيهات للمميز

أعلنت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر القطارات بجميع أنواعها الروسية والـVIP والمحسنة «تحيا مصر»، والمميزة والمكيفة درجة أولى وثانية، دون أى زيادات على أسعار التذاكر في الوقت الحالى، تزامنا مع تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، موضحا أنه جارٍ العمل على انتظام حركة سير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية، بعد تأخر حركة القطارات بخط الصعيد، منذ الخميس الماضي، بسبب الأمطار والسيول.

أسعار تذاكر القطارات.. 125 جنيها لـ«الثانية مكيف» من القاهرة إلى أسوان

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن أسعار تذاكر القطارات كما هي ولا يوجد أي قرار رسمي بتحريكها أو زيادتها، موضحا أن الأسعار تصل إلى 175 جنيها للقطارات الأولى مكيف من القاهرة وحتى أسوان، و125 جنيها للثانية مكيف من القاهرة حتى أسوان، و35 جنيهًا للدرجة الأولى مكيف من القاهرة وحتى بنها، و25 جنيهًا للدرجة الثانية مكيف من القاهرة وحتى بنها.

أسعار تذاكر القطارات.. 6 جنيهات لقطارات «تحيا مصر» من القاهرة إلى بنها

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن أسعار تذاكر القطارات أرخص وسائل المواصلات في مصر، حيث إن سعر تذكرة القطار «تحيا مصر» 6 جنيهات من القاهرة وحتى بنها، و15 جنيهًا للقطار الروسي من القاهرة وحتى بنها، و28 جنيهًا للقطار المميز من القاهرة وحتى أسوان، و195 جنيهًا لقطارات الـVIP من القاهرة وحتى أسوان، و85 جنيهًا للقطار الروسي ذات التهوية الديناميكيا من "القاهرة" وحتى "أسوان"، و56 جنيهًا لقطارات «تحيا مصر» من القاهرة وحتى أسوان، علاوة على تحديد سعر تذكرة القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة لـ125 جنيهًا من أسوان وحتى القاهرة، والعكس.

وزير النقل: «مافيش تحريك لأسعار تذاكر القطارات دلوقتي»

ومن جانبه، علق الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، على زيادة أسعار تذاكر القطارات، خلال الفترة الحالية، قائلا: «مافيش تحريك لأسعار تذاكر القطارات دلوقتي»، مؤكدا أن الوزارة تركز حاليا على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لرفع كفاءة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

ننفذ خطة شاملة لتطوير السكة الحديد بـ200 مليار جنيه

وأكد الوزير، لـ«الوطن»، أنَّ وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، تنفذ مشروعات عملاقة لإحداث تطوير شاملة في منظوماتها الأساسية، بتكلفة 200 مليار جنيه، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتحديث القضبان والمزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات ممتازة للمواطن المصري.