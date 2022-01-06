دفن جثمان السيدة الدنماركية «قتيلة الشاليه» بمقابر الصدقة القبطية

أنهت مصلحة الطب الشرعي إجراءاتها بشأن معاينة جثمان المُسنة الدنماركية بيا شارلوت جيبسن، البالغة من العمر 52 سنة، والتي عُثر عليها غارقة في دمائها داخل الشالية الخاص بها في الحي 16 بمنطقة الشيخ زايد.

وقررت سفارة دولة الدنمارك دفن جثمان المُسنة الدنماركية، في مقابر الصدقة الخاصة بالأقباط في منطقة الجبل الأحمر في مصر.

بداية البلاغ

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة يوم 31 ديسمبر 2021 بلاغا من أحد سكان شاليهات بدر الدين بالحي الـ 16 بالشيخ زايد، عن تغيب جارته المسنة والتي تحمل الجنسية الدنماركية، وبالإنتقال وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشاليه والعثور علي جثتها في غرفة نومها وسط بركة من الدماء، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بدفن الجثمان، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، وإخطار سفارة المجني عليها بالقاهرة لانهاء الإجراءات.

الطب الشرعي

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها توفيت، وفق تقرير الصفة التشريحية، بـ 7 طعنات في منطقتي الصدر والبطن، وتم إعداد التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاه وإرساله للنيابة العامة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد العاملين بمنطقة الشاليهات كان علي علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة وأنه على علاقة غير شرعية بالمجني عليها منذ 3 أشهر، وأوضح أنه يوم الواقعة طلب من المجني عليه مبلغا من المال لكنها رفضت، فقرر قتلها وسدد لها عده طعنات وأخذ مبلغ 400 جنية عثر عليها داخل الشقة وهرب، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.