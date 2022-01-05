22 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر بعد توقفها يومين بسبب الشبورة

عادت رحلات البالون الطائر للتحليق مرة أخرى في سماء منطقة البر الغربي غرب محافظة الأقصر، وتحديدا بمدينة القرنة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إذ ألغت سلطات الطيران المدني بمنطقة غرب الأقصر تحليق رحلات البالون الطائر لمدة يوميين متتاليين منذ أول أمس حتى الثلاثاء، بسبب سوء مستوى الرؤية نتيجة تكون شبورة كثيفة تفوق الحد المسموح به للطيران، وذلك حفاظًا على سلامة السياح من الركاب الأجانب والمصريين على حد سواء.

التحليق في السماء على بعد 2000 قدم

وأوضح، مصدر في إتحاد شركات البالون الطائر بغرب الأقصر، أن 22 رحلة بالون حلقت في سماء المحافظة السياحية صباح اليوم في أعلى نقطة في السماء وعلى بعد 2000 قدم عن الأرض بمنطقة القرنة، وعلى متنها عدد كبير من السياح الأجانب والمصريين من كل الجنسيات، منها الألمانية والبرتغالية والإسبانية والفرنسية وغيرها من الجنسيات الأخرى.

معابد البر الغربي

ويحلق السياح أعلى السماء في رحلات البالون الطائر لمشاهدة المعالم الأثرية والسياحية من أعلى نقطة في سماء البر الغربي، حيث يشاهد الجميع معابد البر الغربي من الأعلى، منها معابد وادي الملوك، ووادي الملكات، والدير البحري أو حتشبسوت، ومقابر النبلاء ومنطقة العساسيف وغيرها من المناطق الآثرية المتنوعة في منطقة القرنة، وسط إجراءات تأمينية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية بالأقصر.

إزالة 4 تعديات على أراض زراعية

في سياق آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور، حملة إزالات مكبرة لمبان في المهد، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 4 مخالفات تعد على أرض زراعية، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والتي تقضي بضرورة التعدي على مخالفات البناء والتعدي على جميع الأراضي الزراعية فضلا عن أراضي أملاك الدولة.