22 رحلة بالون طائر تزين سماء الأقصر في عيد الميلاد المجيد

حلقت في سماء منطقة البر الغربي غرب محافظة الأقصر وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، 22 رحلة بالون طائر تابعة لشركات رحلات بالون متنوعة بمحافظة الأقصر، ويستقل السياح البالون الطائر للاستمتاع بالطقس ومشاهدة جميع المعالم الأثرية والتاريخية من الأعلى في الصباح، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد بمختلف الكنائس والأديرة بمحافظات الجمهورية وسط تأمينات مشددة من قبل وزارة الداخلية.

برودة الطقس في المحافظات الساحلية

وتتسم محافظة الأقصر بطقس متميز دافئ في فصل الشتاء ما يميزها عن غيرها من محافظات الجمهورية وأهمها المحافظات الساحلية والتي تتميز بطقس شتوي شديد البرودة، كما تتساقط الأمطار على العديد من المحافظات في فصل الشتاء، لذا يسافر العديد من المواطنين لقضاء فصل الشتاء والاستمتاع به داخل محافظات الصعيد وتحديدا محافظتي الأقصر وأسوان.

أبرز الجنسيات المصرية

وأوضح مصدر في اتحاد شركات البالون الطائر، لـ«الوطن» أن أبرز الجنسيات المحلقة في سماء محافظة الأقصر اليوم كانت الجنسية المصرية ثم الألمانية والفرنسية والجنسية الإسبانية وجنسيات متنوعة، وجميعهم جاءوا لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بمحافظة الأقصر في بالبرين الغربي والشرقي والاستمتاع بالطقس والمناظر الطبيعية الخلابة.

ويستقبل مطار الأقصر الدولي رحلات سياحية من الطيران المباشر أو العارض، والقادم مباشرة من دول إسبانيا ورومانيا وفرنسا، بأعداد كبيرة من السياح ممن قرروا قضاء إجازاتهم داخل مصر بشكل عام والأقصر بوجه خاص.