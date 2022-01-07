حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يمتلك مواهب كثيرة أبرزها الثقة بالنفس التي قد تصل لحد الغرور، وهو شخصية قيادية يتمكن من إدارة الأشخاص ومساعدتهم على الوصول لما يتمونوه كما أنه يتحمل المسؤولية، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

اليوم مناسب للدراسة والتأمل ولإعادة حساباتك ومراجعة تجاربك السابقة ويجب ألا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

يطالبك الفلك بالصبر والتفاهم بهدوء، ومن المهم أن تبتعد عن الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.