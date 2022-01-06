قفزة صادمة في إصابات كورونا بأمريكا آخر 14 يوما.. تحركات حكومية عاجلة

تضاعفت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين، بنسبة بنسبة صادمة وصلت إلى 200%، لتحطم الأرقام القياسية في جميع أنحاء الدول.

قفزة غير مسبوقة في إصابات كورونا بأمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 704 ألف حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 57 مليون و702 ألف و377 إصابة، إذ بلغ متوسط ​​عدد الحالات الجديدة ما يقرب من 550 ألف حالة يوميا، بزيادة قدرها 225% خلال الأسبوعين الماضيين، فيما سجلت نحو ألفين و113 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 831 ألف حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

تحركات جديدة لمواجهة الفيروس

أعلنت شركة فايزر، أن الحكومة الأمريكية، وافقت على شراء 10 ملايين جرعة علاجية إضافية مضادة لفيروس كورونا، يأتى ذلك لزيادة مخزون البلاد من وسائل مكافحة الفيروس، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية.

وأوصى مستشارو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، بضرورة حصول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، على جرعات معززة من لقاحات «فايزر» المضادة لكورونا، من أجل توسيع نطاق الحماية لتشمل ملايين المراهقين، وهى الفئة الأكثر تهديدا بالعدوى.

يذكر أن ارتفاع أعداد الحالات، ما يزال تشكل علامة تحذيرية فى الولايات المتحدة، لا سيما في المناطق التي تعاني أنظمة الرعاية الصحية فيها من ضغوط شديدة، خاصة بعد انتشار متحور «أوميكرون» بالبلاد، ما دفع عدد كبير من العاملين في مجال الرعاية الصحية، للدخول إلى الحجر الصحي، بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، ما يمنع قدرة المستشفيات على استيعاب حتى الزيادة الطفيفة في أعداد المصابين بالفيروس.