مليار و448 مليون جنيه لتبطين الترع في الأقصر.. والمحافظ يتابع التنفيذ

أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الخميس، جولة تفقدية تابع فيها آخر ما تم تنفيذه في المشروعات التنموية في مركزي البياضية والطود، برفقة كل من المهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والعميد محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية.

المحافظ يتابع تبطين الترع

وتابع محافظ الأقصرأعمال تبطين ترعة طريق المراسي وترعة المقلبية تبدأ من أمام مركز شرطة البياضية وتنتهي بمدخل قرية المطاعية، وتم الانتهاء من تأهيلها وتبطينها خلال 6 أشهر.

وتفقد المحافظ مدخل مدينة الأقصر من أسفل كوبري البغدادي على النيل ووجه بإعادة تأهيل جميع الحدائق حول الكوبري لتظهر بالمظهر اللائق كمدخل للمحافظة فضلا عن تطوير طريق المسار السياحي وتزيينه.

تجديد الملعب القانوني

وأوضح المحافظ، «ما تم من أعمال تجديد في الملعب القانوني لمركز شباب الزهراء وتغطيته بالنجيل صناعي، بتكلفة تقدر بنحو 3 ملايين جنيه»، كما وجه بعرض مقترح تزويد الملعب بمحول كهرباء وإنشاء غرفة ملابس كاملة بالمقايسات اللازمة والتصميمات الخاصة بها.

وتابع «ألهم»: «مشروع تبطين نحو 7 كيلو متر من ترعة المعلا بمدينة الطود حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين 1 كيلو متر من إجمالي أعمال التبطين للمشروع، والذي بدأ العمل به يونيو الماضي ومن المقرر إنهاء المشروع في نهاية شهر مايو 2023».

تبطين الترع بالأقصر

وأوضح المهندس محمد حسين مدير هندسة ري الأقصر، أن مساحات وخطة تبطين الترع بالأقصر وصلت لحوالي 338 كيلو متر من إجمالي الترع بكافة أنحاء المحافظة، بتكلفة إجمالية تتجاوز المليار و448 مليون جنيه.