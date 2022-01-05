ميت غمر تكرم نماذج من ذوي الهمم: يتمتعون بقدرات استثنائية

نظمت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، احتفالية تكريم لذوي الهمم أصحاب النماذج المتميزة من أبناء مدينة ميت غمر تحت شعار «قادرون باختلاف» بحديقة أحمد عرابي، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم والقدرات الخاصة وتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

حضور مكثف للقيادات التنفيذية بميت غمر

شهد الاحتفالية العميد ا.ح مهندس عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وجري خلالها تكريم ذوي الهمم والقدرات الخاصة أصحاب النماذج المتميزة من أبناء مدينة ميت غمر في المجالات المختلفة تحت شعار «قادرون باختلاف»، بحضور كل من محمد البيلي وعبد الفتاح شحاتة، ومحمود صبري، نواب رئيس المركز، والدكتور شوقي الجوهري، وكيل الإدارة التعليمية بميت غمر، وأعضاء المجلس الاستشاري.

«فكري»: قادرون باختلاف لديهم قدرات استثنائية يتمتعون بها

وقال العميد ا.ح مهندس عمرو فكري، إن يوم الاحتفال بأبنائنا من ذوي الهمم أصبح عيدا وطنياً نحتفل به جميعاً لنشاركهم فرحتهم وطموحاتهم وآمالهم لأنهم شركاء في هذا الوطن العزيز، وأننا جميعاً نفتخر ونعتز جميعاً بأبنائنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة لما حققوه ووصلوا إليه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات الرياضية والفنية مما يؤكد علي القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وامكانياتهم غير المحدودة علي مواجهة التحديات وتجاوزها.

وأضاف «فكري»، في بيان صحفي، أن كل هذه القدرات يدفعنا جميعاً إلى بذل الغالي والنفيس في سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم الكامنة .

ووجه خالص الشكر والتقدير والعرفان لكل أباء وأمهات أبنائنا من ذوي الهمم لما قدموه ومازالوا يقدمونه لهم من رعاية واهتمام ويبذلون كل ما هو غالي ونفيس من أجلهم ويسهمون من خلال ذلك بشكل كبير في رفع شأن هذا الوطن وبناء نهضته.

وتخلل الاحتفال عدد من العروض الفنية المختلفة التي أقيمت خلال الاحتفالية، وتم توزيع هدايا تشجيعية تحفيزاً للأطفال الذين شاركوا في تقديم العروض الفنية بالحفل، وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم عدد من ذوي الهمم من النماذج المشرفة والمتميزة والتي تحدت كافة الصعاب.